Nicolás Roger dio el salto y jugará en un club histórico de Europa: "Estoy muy contento y agradecido”

El apertura santiagueño de 25 años expresó sus sensaciones ante este gran desafío en su carrera.

Hoy 16:43

El apertura santiagueño Nicolás Roger Farías, de 25 años, fue confirmado como nuevo jugador de Benetton Rugby, uno de los clubes históricos de Italia. El ex Santiago Lawn Tennis firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026, con opción de extenderlo por dos temporadas más, y afrontará así el desafío más importante de su carrera profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Roger ocupará el lugar que dejó Tomás Albornoz, quien emigró a Toulon, y llega al equipo italiano con experiencia internacional. El back ya debutó en Los Pumas, suma tres caps en el seleccionado mayor y disputó un Mundial M20 con Los Pumitas, credenciales que respaldan su salto al rugby europeo de primer nivel.

El santiagueño ya conoce el rugby italiano: tuvo un paso por CUS Torino antes de regresar a Sudamérica, donde jugó en Selknam y luego en Tarucas, dentro del Súper Rugby Américas. Ahora, Benetton aparece como una plataforma clave para consolidarse y pelear por un lugar en el plantel argentino rumbo al Mundial 2027.

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de formar parte de Benetton. Es un gran club con un proyecto deportivo sólido. Llego muy motivado, dispuesto a trabajar duro, seguir creciendo y dar lo mejor de mí para contribuir al equipo”, expresó Roger tras la confirmación de su llegada.

Desde la dirigencia italiana, el presidente Antonio Pavanello explicó la decisión: “Necesitábamos un jugador listo para competir de inmediato tras la salida de Albornoz. Nicolás es un Puma, con experiencia internacional, y eso es un valor añadido muy importante. Confiamos en que se integrará rápido y aportará mucho al equipo”.

De esta manera, Nicolás Roger se suma a la lista de santiagueños que siguen dejando su huella en el rugby internacional, dando un paso clave en su carrera y manteniendo viva la ilusión de volver a vestir la camiseta de Los Pumas en las grandes citas del futuro.