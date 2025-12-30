Buscan a Eva, una perrita que se perdió en el barrio Misky Mayu

Desapareció en la madrugada del 25 de diciembre en la ciudad de La Banda. Su familia ofrece recompensa y pide colaboración a los vecinos.

Hoy 16:55

Eva es una perrita que se encuentra perdida desde la madrugada del 25 de diciembre en el barrio Misky Mayu, en la ciudad de La Banda. Su familia inició una intensa búsqueda y solicita la colaboración de todos para poder encontrarla.

Se trata de una hembra mestiza, de tamaño mediano a grande, de color marrón, con el pecho blanco. Está castrada y, según relataron sus dueños, es muy buena, pero miedosa, por lo que podría asustarse con facilidad ante ruidos o personas desconocidas.

La perrita se extravió alrededor de las 2 de la mañana y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero. Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizarla, la familia ofrece recompensa.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 385 5132299. Cada dato puede ser clave para que Eva regrese a su hogar.