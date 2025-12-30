Kate Winslet reveló detalles íntimos de su adolescencia y habló de sus primeras experiencias con mujeres

En una entrevista en un podcast, la actriz contó con naturalidad cómo esas vivencias marcaron su curiosidad juvenil y la ayudaron a conectar emocionalmente con uno de sus primeros papeles en el cine.

Kate Winslet volvió al centro de la atención mediática tras revelar un detalle íntimo de su adolescencia que hasta ahora no había compartido públicamente. En una reciente charla en el podcast Team Deakins, la estrella de Titanic sorprendió al confesar que parte de sus “primeras experiencias íntimas” ocurrieron con mujeres durante su juventud.

Esta confesión de Kate Winslet generó debate y llamó la atención de fanáticos y críticos por igual, especialmente por la naturalidad con la que la actriz abordó el tema.

La intérprete, de 50 años, habló de su proceso personal y de cómo esas vivencias tempranas la ayudaron a conectarse con uno de sus primeros papeles en el cine, en la película Criaturas celestiales. En ese filme, dirigido por Peter Jackson, Winslet interpretó a una adolescente que vive una relación intensa y compleja con otra joven, papel que marcó su debut en la gran pantalla.

En este contexto, en la entrevista, Kate explicó que sus experiencias no estaban atadas a una identidad particular, sino que formaban parte de su curiosidad adolescente. Según contó, esos momentos influyeron en la forma en que entendió la intimidad y las emociones profundas que exploró en sus primeros trabajos como actriz.

“Compartiré algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con chicas. Había besado a algunas chicas y a algunos chicos, pero no estaba especialmente evolucionada en ninguna dirección", expresó.

De la intimidad a la carrera

Lejos de quedarse sólo con esa declaración, Winslet también señaló que la curiosidad que sentía a esa edad la ayudó a comprender la intensidad de la relación que su personaje tenía en aquella película, una historia basada en hechos reales que culmina en tragedia.

“En esa etapa de mi vida, sentía mucha curiosidad, y creo que había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente. Me vi inmediatamente absorbida por el torbellino de ese mundo en el que se encontraban”, explicó la actriz.

Winslet explicó más tarde que, si bien "no podía comprender realmente" los elementos más oscuros de la película, se conectó con las profundas conexiones personales que alguien puede formar cuando es joven y "vulnerable".

La revelación se produce en un momento en que Winslet no solo disfruta de una carrera consolidada, sino que también amplió su trabajo detrás de cámaras. Recientemente dirigió y actuó en Adiós June, un drama disponible en Netflix que demuestra su versatilidad artística.

A lo largo de su trayectoria, Winslet mantuvo su vida privada fuera del centro mediático, prefiriendo hablar de sus proyectos artísticos y de las experiencias que considera relevantes para su trabajo. Esta apertura sobre su adolescencia representa una mirada más personal y humana, que rompe con la tendencia de muchas figuras públicas a resguardar esos recuerdos.

Sin dramatismo ni búsqueda de titulares, Winslet ofreció una reflexión honesta y sin etiquetas que, para muchos, aporta una perspectiva fresca sobre la diversidad de vivencias humanas que no siempre encajan en definiciones simples.