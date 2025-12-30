Sarmiento suma experiencia y jerarquía: anunció la llegada de Cristian “Kichu” Díaz

El jugador polifuncional se suma al equipo de Víctor Riggio para el Torneo Federal A y la Copa Argentina.

Hoy 22:20

Sarmiento de La Banda continúa reforzándose de cara a la temporada 2026 y este martes confirmó la llegada de Cristian “Kichu” Díaz, una incorporación de peso para el plantel que conducirá Víctor Riggio.

El futbolista, surgido de Newell’s Old Boys, es un nombre conocido en el fútbol santiagueño tras sus pasos por Central Córdoba, Güemes y Mitre, club en el que militó recientemente. Su polifuncionalidad y experiencia aparecen como valores clave para el esquema del Profe.

“Bienvenido a Sarmiento Kichu!!!! Éxitos!!!!”, publicó el club bandeño en sus redes sociales para oficializar el arribo del jugador, que se sumará de inmediato a los trabajos de pretemporada.

Con esta incorporación, Sarmiento sigue dando pasos firmes en la conformación del plantel. Antes ya había anunciado las llegadas del defensor Maximiliano Núñez y del volante Brian Pinto, además de asegurar las continuidades de Israel Roldán, Juan Mendonça y Axel Ochoa.

El Profe apunta a consolidar un equipo competitivo que sea protagonista tanto en el Federal A como en la Copa Argentina, donde buscará dar pelea desde las primeras instancias.