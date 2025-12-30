Cami Homs mostró su panza de embarazada a días de convertirse en mamá

La modelo transita la recta final de su embarazo junto a José Sosa y compartió emotivas postales desde Punta del Este, donde decidió pasar los últimos días antes del nacimiento de su primer hijo en común.

Cami Homs vive con emoción los últimos días de su embarazo y no dudó en compartir con sus seguidores cómo atraviesa este momento tan especial. A pocos días de convertirse nuevamente en mamá, la modelo mostró su panza de nueve meses en una tierna sesión de fotos que rápidamente despertó miles de reacciones en redes sociales.

Instalada en Punta del Este, donde eligió pasar la recta final de la gestación junto a su familia, Homs publica a diario postales de su rutina junto a su pareja, el futbolista José “Principito” Sosa, y sus hijos. En esta oportunidad, enterneció a sus seguidores al lucir su embarazo avanzado con imágenes cargadas de ternura.

En primer lugar, la modelo mostró su bronceado artificial, lista para disfrutar de la playa. Más tarde, compartió una serie de fotos junto a su hija Francesca, donde se la ve con una malla de dos piezas color marrón y un llamativo dije plateado, dejando en primer plano su pancita de nueve meses.

La decisión de viajar en las instancias finales del embarazo no pasó desapercibida y sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su apoyo y cariño en los comentarios.

Cami Homs

La innovadora terapia que eligió Cami Homs antes del nacimiento de su bebé

En medio de la espera, Cami Homs también llamó la atención al mostrar una innovadora terapia a la que se sometió semanas antes del nacimiento de su bebé. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video donde relató la experiencia de la llamada “terapia de flotación”.

“Créanme que me dormí flotando”, explicó Camila en el posteo, mientras mostraba imágenes del momento en que ingresaba a una cabina con agua especialmente preparada para generar una profunda sensación de relajación.

“El cuerpo se relaja al 100%. Increíble”, aseguró la modelo, destacando los beneficios de esta práctica que la ayudó a liberar tensiones y disfrutar con mayor calma la etapa final de su embarazo.

Con cada publicación, Cami Homs comparte no solo la dulzura de la espera, sino también cómo elige cuidar su bienestar físico y emocional en uno de los momentos más importantes de su vida.

Cami Homs