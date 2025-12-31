El Gobierno desplazó a un diplomático argentino de la Embajada en Siria por darle “me gusta” a un posteo que pedía “fuego para Israel”

Lo anunció en redes el canciller Pablo Quirno, y ordenó su urgente traslado a la Argentina. Se trata de Alejandro Emanuel Calloni, quien se desempeñaba como jefe de la Sección Consular y Comercial en el país árabe.

Hoy 05:24

El canciller Pablo Quirno anunció este martes que solicitó iniciar un sumario contra Alejandro Emanuel Calloni, ahora exfuncionario de la Embajada Argentina en Siria, luego de que se viralizara una captura que le atribuía una reacción (“me gusta”) a una publicación de Instagram que pedía "fuegos artificiales para Israel" como "regalo de Navidad". Además, ordenó su urgente traslado al país.

La supuesta transgresión de Calloni llega en un momento de especial acercamiento y guiños de Javier Milei hacia Israel, por lo que no habría sido vista con buenos ojos desde el Gobierno. En noviembre, el Presidente incluso había anunciado que mudaría la embajada argentina en ese país a Israel.

Todo surgió a partir de un posteo en Instagram que pretendía ser humorístico en el que se recreaba una conversación: "¿Qué has pedido para Navidad? Yo el Iphone 17 Pro Max", decía un primer enunciado sobre un video, al que más abajo se respondía con un "Yo: fuegos artificiales para Israel". Esa fue la publicación a la que el funcionario diplomático le habría dado un "like".

El posteo de la polémica.

La aprobación de Calloni al posteo no pasó desapercibida para varios internautas, que tomaron capturas de pantalla y las compartieron en redes, etiquetando además a las cuentas oficiales de Pablo Quirno, Cancillería y al propio Javier Milei en la red X. Al momento de la verificación, la reacción ya no figuraba visible en el posteo original.

Tras el revuelo, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar y fue anunciada por Quirno, también a través de la tuitósfera. Apenas pasadas las 10 de la noche en Argentina -y las 4 de la mañana en Siria-, el canciller anunció que había dado la instrucción de iniciarle acciones sumariales a Calloni quien -ya en el posteo con el verbo en pasado- "trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria".

Quirno indicó además que se dispuso el traslado inmediato del funcionario a la Argentina.

Según la web de la delegación diplomática con sede en Damasco, Calloni se desempeñaba como secretario del embajador Sebastian Zavalla y además cumplía la función de jefe de Sección Consular y Comercial.

En su LinkedIn, el funcionario sumariado relataba un extenso historial laboral y académico relacionado con la función diplomática. Había iniciado su carrera como becario en el ISEN en 2020 y en 2022 pasó a ser cónsul de tercera clase. En septiembre de ese año fue designado Cónsul en la Embajada Argentina en Siria.

Semanas atrás, Quirno ya había protagonizado un cruce con otro diplomático que terminó pidiendo disculpas públicas tras cuestionar una decisión del Gobierno en redes sociales. Se trató de Héctor Rogelio Torres, exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) y miembro del Servicio Exterior de la Nación, quien había criticado en X la compra de los aviones F-16 y se preguntó si se trataba de “chatarra”.

"Dinamarca nos vende F-16 y compra F-35, y nosotros nos emocionamos", escribió en un primer mensaje. Luego agregó: "Dinamarca reemplaza F-16 por F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste".

La reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores fue inmediata. Desde la Cancillería le recordaron a Torres que en su perfil de X se presenta como "miembro del Servicio Exterior de la Nación", cartera que conduce Quirno, y le advirtieron que aun en situación pasiva debía actuar en consonancia con su cargo o dejar de utilizar esa identificación pública.

Finalmente, Torres se retractó. "Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda", escribió.