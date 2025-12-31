Aseguran que el transporte público chaqueño está en una “crisis terminal”

"No podemos pagar salarios a quienes no tenemos trabajo para ofrecer", señalaron empresarios del sector.
En una conferencia de prensa, empresarios de la Cámara de Empresas del Transporte del Chaco (CETACh) señalaron que el sistema está a punto del colapso a partir de una serie de acciones que se combinan y hacen que el servicio de colectivos viva una de sus peores crisis.
En ese sentido, precisa Diario Norte de Chaco, indicaron que el lunes se cursaron 90 telegramas de suspensiones a trabajadores de las empresas más importantes como botón de muestra de un escenario complejo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Gustavo Larrea, asesor legal y presidente de la Cámara, dijo que el dato más elocuente es la caída masiva de los usuarios. "A principio de este año estábamos en 1,5 millones de pasajeros transportados y hoy estamos rozando los 700.000 en noviembre", detalló Larrea.
La causa es un efecto pinza: el aumento sideral de la tarifa frente a salarios estancados y el retiro de subsidios. "Hubo un retiro de los aportes provinciales al esquema de compensación y se mandó todo a tarifa. Eso implicó una reducción del 50% de pasajeros. La gente no puede asumir esos costos con tarifas que no son competitivas frente a alternativas como Uber, remises o la moto", explicó Larrea.