Aseguran que el transporte público chaqueño está en una “crisis terminal”

"No podemos pagar salarios a quienes no tenemos trabajo para ofrecer", señalaron empresarios del sector.

Hoy 06:49

En una conferencia de prensa, empresarios de la Cámara de Empresas del Transporte del Chaco (CETACh) señalaron que el sistema está a punto del colapso a partir de una serie de acciones que se combinan y hacen que el servicio de colectivos viva una de sus peores crisis.

En ese sentido, precisa Diario Norte de Chaco, indicaron que el lunes se cursaron 90 telegramas de suspensiones a trabajadores de las empresas más importantes como botón de muestra de un escenario complejo.

Gustavo Larrea, asesor legal y presidente de la Cámara, dijo que el dato más elocuente es la caída masiva de los usuarios. "A principio de este año estábamos en 1,5 millones de pasajeros transportados y hoy estamos rozando los 700.000 en noviembre", detalló Larrea.

La causa es un efecto pinza: el aumento sideral de la tarifa frente a salarios estancados y el retiro de subsidios. "Hubo un retiro de los aportes provinciales al esquema de compensación y se mandó todo a tarifa. Eso implicó una reducción del 50% de pasajeros. La gente no puede asumir esos costos con tarifas que no son competitivas frente a alternativas como Uber, remises o la moto", explicó Larrea.

