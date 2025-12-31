Ingresar
Por la crisis, Salta prorrogó el Régimen de Acompañamiento al Sector Turístico

La medida contempla beneficios fiscales y administrativos de carácter excepcional y transitorio, orientados a acompañar la recuperación de actividades turísticas y preservar el entramado productivo vinculado al turismo.

Hoy 07:02

La Municipalidad de Salta, a través del Decreto N.º 0281/25, resolvió prorrogar la vigencia del Régimen de Acompañamiento al Sector Turístico, creado por la Ordenanza N.º 16.420, con el objetivo de continuar fortaleciendo y sosteniendo la actividad turística local.

La prórroga tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días, contados a partir del vencimiento del plazo originalmente establecido, que operaba el 14 de enero de 2026. Según informa El Tribuno de Salta, la decisión se fundamenta en la persistencia de factores económicos adversos que continúan impactando en el sector turístico, considerado estratégico para el desarrollo económico y social de la ciudad.

El régimen contempla beneficios fiscales y administrativos de carácter excepcional y transitorio, orientados a acompañar la recuperación de actividades turísticas y preservar el entramado productivo vinculado al turismo, uno de los principales motores de la economía local.

Nuevo pedido
Asimismo, el decreto establece que los interesados deberán solicitar nuevamente los beneficios, cumpliendo con los requisitos que determine la Autoridad de Aplicación, conforme lo dispuesto en la normativa vigente. Se aclara además que la prórroga no alcanza a los vencimientos de los certificados de habilitación comercial.

Con esta medida, el Municipio reafirma su compromiso con el sector turístico, promoviendo políticas públicas de sostenimiento fiscal que permitan garantizar previsibilidad, seguridad jurídica y continuidad en la actividad.

TEMAS Salta Turismo

