Sydney Sweeney rompe su mala racha en taquilla con La asistenta

El thriller dirigido por Paul Feig ya es un éxito en Estados Unidos y marca el primer gran triunfo comercial reciente de la actriz, antes de su estreno el 1 de enero.

Durante 2025, Sydney Sweeney parecía no lograr traducir su enorme popularidad mediática en resultados concretos en la taquilla, pese a ser una de las actrices más visibles del momento. Esa tendencia cambió con La asistenta, la nueva película que protagoniza y que ya se perfila como su primer gran éxito comercial reciente.

La película, que llegará a los cines argentinos el 1 de enero, se estrenó en Estados Unidos el pasado 19 de diciembre y en apenas dos semanas de exhibición ya acumula cerca de 50 millones de dólares de recaudación, partiendo de un presupuesto estimado de 35 millones. Un resultado que no solo cubre los costos de producción, sino que devuelve a Sweeney una victoria largamente esperada en términos de rentabilidad.

Dirigida por Paul Feig y coprotagonizada por Amanda Seyfried, La asistenta adapta la novela superventas de Freida McFadden, un título que ya contaba con una base sólida de lectores. El respaldo del público se refleja también en su comportamiento en cartelera: la película registró apenas un descenso del 19% en su segundo fin de semana, un dato especialmente positivo en un contexto de fuerte competencia.

Ese rendimiento resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que comparte pantalla con un peso pesado de la cartelera como Avatar: Fuego y ceniza, lo que refuerza la lectura de un boca a boca favorable y una buena permanencia en salas.

El éxito de La asistenta le otorga a Sydney Sweeney un cierre de año alentador, consolidándola no solo como figura mediática, sino también como nombre capaz de atraer público a propuestas de entretenimiento adulto, de presupuesto medio y con rostros reconocibles, en contraste con los grandes y ruidosos despliegues de las franquicias dominantes.