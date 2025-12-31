Ingresar
“Megaoperativo con 300 efectivos”: cayeron siete líderes narcos en Córdoba

Hubo 15 allanamientos simultáneos en San Roque, Villa Martínez y Villa El Nailon. Detuvieron a diez personas y secuestraron más de 38 mil dosis de cocaína.

Hoy 07:16

Un importante golpe al narcotráfico se concretó en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización criminal que operaba en distintos barrios de la capital provincial. El procedimiento incluyó 15 allanamientos simultáneos y permitió la detención de dieza personas, entre ellas siete considerados líderes de la banda.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno y contó con un amplio despliegue: participaron alrededor de 300 efectivos y 80 móviles policiales. Las acciones se concentraron en los barrios San Roque, Villa Martínez y Villa El Nailon, zonas que estaban bajo investigación desde hacía varios meses.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron 38.090 dosis de cocaína, distribuidas en ladrillos y trozos, además de ocho dosis de marihuana. También incautaron $38.363.640 en efectivo, tres automóviles y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Según informaron fuentes oficiales, el valor total de lo secuestrado asciende a $282.835.140, lo que da cuenta de la magnitud de la estructura criminal desbaratada. La investigación se extendió durante cinco meses y permitió identificar a los principales referentes narcos que operaban en los barrios allanados.

Tras el megaoperativo, informa el portal Cadena 3, la Fiscalía ordenó el traslado de los diez detenidos a sede judicial y la remisión de todo el material incautado. Los acusados enfrentarán cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, mientras la causa continúa avanzando para determinar posibles ramificaciones de la organización.

