Uno de cada tres videos de YouTube está hecho con inteligencia artificial

Un estudio reveló que entre el 21% y el 33% de los contenidos recomendados por la plataforma entran en la categoría IA Slop o brainrot.

Hoy 07:25

Un análisis de videos recomendados por el algoritmo de YouTube mostró que uno de cada tres contenidos sugeridos por la plataforma son producidos de manera automática y generados con inteligencia artificial (IA).

Los datos corresponde a un estudio de la firma Kapwing, que reveló que 21% de las recomendaciones corresponden a videos de IA Slop y 33% a la categoría brainrot, ambos diseñados para acumular visualizaciones.

El término IA slop se usa para describir videos creados con inteligencia artificial que presentan baja calidad, estructuras repetidas y ausencia de valor informativo. Por su parte, la categoría brainrot abarca contenidos extraños, hipnóticos o repetitivos, pensados para consumirse de forma continua, sin desarrollo narrativo ni contexto. Y aunque no todos están generados por IA, el estudio advierte que una parte importante de estos videos sí lo está.

El fenómeno no se limita a recomendaciones aisladas. El relevamiento también analizó canales que aparecen entre los más vistos en distintos países y detectó 278 cuentas integradas únicamente por IA slop dentro de los rankings globales.

Estos canales concentran miles de millones de reproducciones y, por ejemplo, en Argentina, superan los 8.5 millones de suscriptores.

Según el estudio, la propagación de estos videos está directamente vinculada a los incentivos del sistema de recomendación: los contenidos generados con IA son baratos de producir, pueden publicarse en grandes volúmenes y suelen optimizarse para maximizar el tiempo de reproducción. Ese esquema encaja con los criterios que priorizan los algoritmos al momento de definir qué mostrar.

Esta dinámica plantea un desafío para la visibilidad de los creadores humanos. Aunque YouTube incorporó herramientas para detectar deepfakes y suplantaciones, el crecimiento del slop automatizado abre otro debate: cómo limitar la circulación de contenidos que no buscan informar ni crear, sino ocupar espacio dentro del flujo de recomendaciones.

El informe también se apoya en investigaciones externas que estiman que 57% del contenido disponible en internet podría tener origen artificial. Frente a ese escenario, algunas plataformas y servicios comenzaron a ofrecer filtros para reducir la exposición a material generado por IA, mientras otros desarrollos apuntan a priorizar contenidos creados por personas.

A medida que las herramientas de generación automática permiten producir videos a escala industrial, la discusión de fondo gira en torno a un punto central: si la cantidad de interacciones debería seguir siendo el principal criterio para decidir qué aparece en pantalla. En YouTube, esa lógica ya redefinió el paisaje del contenido que millones de usuarios consumen a diario.