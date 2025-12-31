Central Córdoba 2026: intereses, bajas, refuerzos y posibles amistosos

El Ferroviario ya se mueve en el mercado de pases de cara a la próxima temporada: hay nombres en carpeta, varias salidas confirmadas, incorporaciones cerradas y un amistoso de pretemporada que empieza a tomar forma.

Hoy 09:20

Central Córdoba ya trabaja en la planificación del 2026 y comenzó a delinear su mercado de pases. La dirigencia y el cuerpo técnico analizan refuerzos, negocian la continuidad de algunos futbolistas y avanzan con un recambio importante en el plantel profesional.

Entre los jugadores que interesan aparece Franco Paredes, defensor de 25 años de Independiente cuyo pase pertenece a River, además de Julián Ceballos, volante de Boca que viene de jugar en All Boys. También está en carpeta Adrián “Toto” Fernández, volante ofensivo de Racing Club que podría salir a préstamo por una temporada, y el juvenil Joaquín Flores, zurdo de 20 años que juega en River y se desempeña como extremo o volante por izquierda.

En cuanto a las continuidades, Central Córdoba busca extender el préstamo de Diego Barrera. Las charlas con Talleres están avanzadas y desde el club son optimistas en poder llegar a un acuerdo para que el jugador siga en Santiago del Estero una temporada más.

El club tiene un grupo importante con vínculo vigente: Leonardo Marchi, Lucas Varaldo, Javier Vallejos, Yuri Casermeiro y Matías Vera, quienes seguirán hasta mitad de año. También permanecerá Fernando Juárez, cuyo préstamo desde Platense se extiende hasta diciembre del 2026, y Juan Pablo Pignanani, asegurado hasta fines del 2026. A este lote se suman los regresos de “Pocho” Gómez y Diego Vásquez, quienes retornan tras sus respectivas cesiones.

Respecto a las bajas, ya no continuarán Franco Alfonso, Favio Cabral, José Florentín, Lucas Besozzi, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré, Matías Perelló, Gastón Verón y Matías Godoy, en lo que representa una renovación profunda del plantel.

En el rubro incorporaciones, el club ya cerró la llegada de Lucas Bernabéu, zaguero central de 21 años proveniente de Belgrano de Córdoba, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, Agustín Quiroga firmaría este viernes su vínculo con el Ferroviario: llega desde Independiente a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra. A ellos se suma Marco Iacobellis, quien arriba desde All Boys también a préstamo por un año, con opción de compra.

Finalmente, en cuanto a la pretemporada, está en carpeta la posibilidad de disputar un amistoso ante Belgrano, que serviría como primer gran ensayo futbolístico del equipo de Lucas Pusineri de cara a la competencia oficial.