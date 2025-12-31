Los cuatro juveniles de Boca que Claudio Úbeda tendrá en cuenta para la pretemporada

Todos protagonistas del equipo que dirigió Mariano Herrón durante el último año.

Hoy 09:51

Claudio Úbeda definió que cuatro juveniles del Boca bicampeón de Reserva formen parte de la pretemporada 2026 que comenzará este viernes. El DT apuesta por talento propio y les dará la chance de mostrarse a Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores, todos protagonistas del equipo que dirigió Mariano Herrón durante el último año.

El nombre más resonante es el de Dylan Gorosito, lateral derecho de 19 años y una de las figuras de la Selección Argentina Sub-20 subcampeona del mundo en Chile. Ya debutó en Primera en el empate 2-2 ante Defensa y Justicia en 2024 y se consolidó como pieza clave en Reserva, donde suma 36 partidos, dos asistencias y dos títulos. Tiene contrato hasta diciembre de 2028 y aparece como alternativa ante la posible salida de Lucas Blondel y el futuro incierto de Luis Advíncula.

Otro que será evaluado es Santiago Zampieri, lateral izquierdo de 18 años, categoría 2007, que jugó 34 partidos en 2025, con un gol y cuatro asistencias. Es un futbolista completo, firme en la marca y con buen criterio ofensivo. Ante la salida de Frank Fabra y con Lautaro Blanco como titular y Malcom Braida como opción no natural, Zampieri tendrá la chance de mostrarse. Tiene vínculo hasta diciembre de 2027.

En el mediocampo ofensivo aparece Tomás Aranda, enganche de 18 años que fue una de las figuras del año en Reserva, con destacadas actuaciones en las finales ante Gimnasia y Vélez. Sumó cuatro goles y cuatro asistencias, se destaca por su conducción en velocidad y su técnica con ambas piernas, y está blindado hasta diciembre de 2029. La competencia será dura, con nombres como Alan Velasco y Carlos Palacios, pero el club apuesta a su crecimiento.

Completa la lista Leonel Flores, delantero versátil que puede jugar por todo el frente de ataque. Marcó 10 goles y dio una asistencia en 33 partidos, fue clave en los playoffs y aportó soluciones tácticas durante todo el año. Aunque perdió la titularidad en el segundo semestre, respondió en los momentos decisivos y se ganó esta oportunidad en Primera.

Otros nombres como Mateo Mendía, Valentino Simoni, Santiago Dalmasso e Iker Zufiaurre también están en la órbita del club, aunque la idea es que varios de ellos salgan a préstamo para sumar rodaje y regresar más maduros al plantel profesional.