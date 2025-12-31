Sturzenegger y un curioso elogió a los argentinos que vacacionan en el exterior: “Son héroes de la producción”

El ministro de Desregulación destacó el papel de quienes veranean fuera del país para la competitividad exportadora.

Hoy 10:27

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó un curioso elogió a los argentinos que viajan al exterior al calificarlos como “héroes de la producción”, por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país.

En un posteo realizado en su cuenta de X, Sturzenegger se diferenció de la idea de que el gasto de divisas en turismo es un despilfarro y aseguró que la demanda de dólares generada por los viajeros es clave para sostener la competitividad exportadora del país.

Al desarrollar su postura, el ministro cuestionó que “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”, indicando que se trata “casi un crimen de lesa humanidad”.

Sin embargo, de acuerdo a su visión, “es exactamente al revés”, asegurando que “son héroes de la producción”, lo que argumentó apoyándose en la balanza comercial y la necesidad de mantener un mercado de divisas abierto.

Al respecto, manifestó que “los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, señalando que esto sucede porque “cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto”, a partir de que “la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”.

Sobre este aspecto, Sturzenegger precisó que “muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, contraponiendo que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.

De esta manera, sostuvo que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”, remarcando que “por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”.

En este contexto, puntualizó que “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”, asegurando que “hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”.

El funcionario vinculó el bajo desempeño exportador nacional con la gestión de Juan Domingo Perón, indicando que “cerrarse al comercio te empobrece” y remarcando que “hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”.

En su análisis, valoró a quienes deciden vacacionar fuera del país expresando que “felicitemos a los argentinos que viajan al exterior”, al considerar que “son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el presidente Javier Milei”.

El planteo público de Sturzenegger, se da después de que el Banco Central (BCRA) modifique la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. Este cambio ocurrió a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y modificó la manera en que las estadísticas oficiales muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.

Ahora se excluyen los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permite exhibir un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos. Al respecto, Scioli indicó que “nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología, a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”.

Según el funcionario, el saldo negativo también mostró una reducción considerable: “pasando de -9.983 millones de US$ con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de US$ con la metodología nueva”.