El tenso cruce entre Dibu Martínez y fanáticos del Arsenal tras la derrota del Aston Villa

El arquero argentino vivió un momento incómodo en su regreso al Emirates Stadium, luego de la caída 4-1 ante Arsenal. Hubo insultos desde la tribuna, gestos de enojo y un video que se viralizó en redes.

Hoy 11:00

El regreso de Emiliano “Dibu” Martínez a Londres para enfrentar a Arsenal estuvo lejos de ser tranquilo. Tras la derrota de Aston Villa por 4-1 en el Emirates Stadium, que cortó una racha de once victorias consecutivas del equipo de Birmingham, el arquero argentino protagonizó un tenso cruce con algunos fanáticos del club londinense mientras abandonaba el campo de juego.

Desde la tribuna, un simpatizante de Arsenal lo increpó en tono burlón e insultante, lo que generó una reacción visible del marplatense, que intercambió miradas y gestos antes de ser contenido por un compañero. La escena fue grabada por los propios hinchas, se difundió rápidamente en redes sociales y abrió un fuerte debate entre los usuarios, muchos de los cuales cuestionaron la actitud de los aficionados.

Varios mensajes apuntaron a defender al arquero argentino, recordando su pasado en el club. “Los aficionados no deberían hacer esto. Este hombre le dio muchísimo al Arsenal”, escribió un usuario. Otro agregó: “Es un partido, lo ganamos bien, pero muestren algo de respeto a un ex jugador”, mientras que un tercer comentario remarcó que Martínez nunca le faltó el respeto al club desde que se fue.

La relación entre Martínez y Arsenal tiene una larga historia. El arquero llegó al club en 2010, tras formarse en Independiente, pasó por varios préstamos y recién en 2020 tuvo su gran oportunidad tras la lesión de Bernd Leno, con la que fue clave en la conquista de la FA Cup. Poco después fue transferido a Aston Villa, donde se consolidó como figura y dio el salto definitivo a la selección argentina.

La derrota dejó a Aston Villa en el tercer puesto con 39 puntos, a seis del líder Arsenal y uno por debajo de Manchester City, y cortó una racha histórica de once triunfos consecutivos, que igualaba marcas de 1897 y 1914. El próximo compromiso será ante Nottingham Forest como local.

Pese al traspié, los números de Martínez en la temporada siguen siendo sólidos: suma cinco vallas invictas en 18 partidos y acumula 230 encuentros en Primera, con 75 sin recibir goles, en el ciclo más prolongado de su carrera en un mismo club.