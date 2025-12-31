Jennifer Lopez comienza el año soltera y enfocada en su familia y su carrera

Una fuente cercana a la artista aseguró que no ha tenido citas desde su separación de Ben Affleck y que atraviesa un buen momento personal.

Hoy 11:41

Jennifer Lopez inició el nuevo año sin pareja y concentrada en su trabajo y en sus hijos, según reveló una fuente cercana a la cantante y actriz en declaraciones a la revista People. De acuerdo con el informante, la artista no ha salido con nadie desde su separación de Ben Affleck, ocurrida hace casi un año.

“La prioridad de Jennifer es su carrera y sus nenes. Se la ve feliz y tranquila”, aseguró la fuente, quien explicó que la cantante no está interesada en retomar su vida sentimental y que no ha tenido citas desde que finalizó su relación con el actor.

Jennifer Lopez

Si bien el divorcio se formalizó a principios de 2025, la pareja llevaba varios meses separada antes de que la ruptura se hiciera pública. Lopez solicitó oficialmente el divorcio dos años después de la ceremonia celebrada en Georgia, y estableció el 26 de abril de 2024 como la fecha de separación definitiva.

La información confirma que la artista atraviesa una etapa de replanteo personal, lejos de los romances y enfocada en sus proyectos profesionales y en la crianza de sus hijos, en un comienzo de año marcado por la estabilidad y el bajo perfil en lo afectivo.