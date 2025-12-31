“Un árbol para mi vereda”: Monte Quemado impulsa el arbolado urbano con una interesante campaña

Esta campaña tiene como objetivo promover la plantación de árboles en las veredas, fortalecer el arbolado urbano y fomentar el compromiso de los vecinos con el cuidado del ambiente.

Hoy 11:56

El intendente Felipe Cisneros, acompañado por la secretaria de Producción y Asuntos Rurales, ing. Yudith Gómez, encabezó la entrega de árboles a vecinos de la comunidad, en el marco de la campaña “Un árbol para mi vereda”, que se desarrolla desde la Municipalidad de manera sostenida durante toda la gestión.

En la oportunidad, el intendente Cisneros destacó la importancia de los árboles en el entorno urbano, señalando que cumplen un rol fundamental en la regulación de la temperatura, ya que su follaje intercepta la luz directa del sol y genera una sensación de frescura, además de embellecer la ciudad y aportar oxígeno, mejorando la calidad del aire y la calidad de vida de los vecinos, especialmente frente a las altas temperaturas.

Asimismo, Cisneros remarcó la importancia de plantar especies adecuadas según el espacio disponible en cada vereda, resaltando el rol del Estado municipal en acompañar y orientar a los vecinos para lograr un arbolado urbano planificado y sostenible, que cumpla también una función social, brindando sombra y bienestar a la comunidad.

Las especies entregadas, aptas para el arbolado urbano, incluyen Lapacho, Aguaribay, Pata de Vaca (Bauhinia) y Fresnos. Los árboles fueron provistos por la Dirección de Bosques y fauna de la Provincia.