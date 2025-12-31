Ingresar
Espectaculos

Comparten un especial conjunto de joyas: Mauro Icardi llenó de diamantes a la China Suárez

Con un diseño minimalista que ambos lucen y que se convirtió en símbolo de complicidad y estilo compartido.

Hoy 12:41

El detalle que más llamó la atención en la postal no fue solo la cercanía entre Mauro Icardi y China Suárez, sino los aros de diamantes que ambos comparten y que funcionan como un símbolo íntimo del vínculo.

Se trata de aros pequeños tipo stud, de diseño minimalista, con diamantes engarzados al ras, una elección elegante y moderna que trasciende el género y se adapta tanto a looks femeninos como masculinos.

Este tipo de aritos, muy usados en la joyería contemporánea, se destacan por su discreción y sofisticación. No buscan imponerse desde el tamaño, sino desde el brillo limpio del diamante, lo que los convierte en una pieza atemporal y versátil, ideal para usar a diario.

En el caso de la China, aportan luz al rostro y refuerzan una estética natural; en Icardi, suman un toque urbano y fashionista que ya es parte de su identidad.

