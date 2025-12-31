Candela Díaz y su experiencia en River Plate: "Cumplí mi sueño"

La futbolista santiagueña jugadora del Millonario pasó por la provincia, habló con Canal 7 y contó cómo atraviesa su recuperación, sus objetivos para la próxima temporada y el camino que la llevó desde Fernández hasta el Millonario.

Hoy 16:15

El crecimiento del fútbol femenino ya no es una novedad y Candela Díaz es una de sus mejores representantes en Santiago del Estero. La jugadora de River Plate estuvo de visita por la provincia y aprovechó para dialogar con Canal 7, donde repasó su presente, su historia y sus expectativas de cara al 2026, año en el que espera volver a competir a pleno tras dejar atrás una lesión.

“Este es el segundo año que estoy, firmaré uno más, estaba con una lesión y estoy esperando que empiece el 2026”, contó Candela, confirmando su continuidad en el club de Núñez y dejando en claro que su objetivo principal es recuperar ritmo y volver a sentirse protagonista dentro de la cancha.

Sobre sus comienzos, la santiagueña recordó un recorrido marcado por decisiones importantes. “Empecé de muy chica en Fernández, de ahí me llamaron para participar en Capital a los 13. A los 22 me decidí por el fútbol, viajé, hice una prueba en Excursionistas y cuando me llamaron de River para mí logré todo”, relató, emocionada por el camino recorrido hasta llegar a uno de los clubes más grandes del país.

Además, contó cómo se adaptó a distintos roles dentro del campo de juego. “Soy extrema izquierda, pero en River juego de cinco tapón”, explicó, destacando su versatilidad y su compromiso para cumplir lo que el equipo necesita en cada partido.

“Cumplí mi sueño de vestir la camiseta de River. Es una locura. Disfruto mucho esto”, cerró Candela Díaz, que ya mira al 2026 con ilusión y la expectativa de volver más fuerte, no solo para consolidarse en River, sino también para seguir siendo un orgullo del fútbol femenino santiagueño.