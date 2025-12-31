Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres nuevamente. El exfutbolista y la modelo sueca celebraron el nacimiento de Lando, su primer hijo varón en común y el segundo de la pareja, que ya son padres de la pequeña Elle.

Hoy 20:29

A pesar de sus compromisos laborales en la Argentina y de su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López viajó a Suiza para estar presente en el nacimiento de su hijo, este 31 de diciembre de 2025. La feliz noticia fue compartida por el propio exjugador a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por el nuevo integrante de la familia.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió López junto a una tierna imagen del recién nacido.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones de seguidores, amigos y colegas. Además de la foto con Lando en brazos, el exfutbolista compartió otras postales familiares, imágenes de su paso por el reality de cocina junto a Wanda Nara, de su esposa durante el embarazo y de los nuevos desafíos profesionales que afrontará como integrante del canal de streaming Olga.

Minutos después, Maxi López anunció que se tomará un breve descanso de las redes sociales para priorizar a su familia. “Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes”, escribió.

En el mismo mensaje, el exdelantero agradeció el acompañamiento de sus seguidores y adelantó que el 2026 llegará cargado de proyectos: “Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga. Gracias a todos y feliz año”.

La llegada de Lando puso fin a la expectativa que se había generado en torno a la elección de su nombre. En una entrevista con Implacables (El Nueve), Maxi López había explicado que se trataba de una decisión personal, en línea con el nombre de su hija Elle, nacida en Londres. “Quería poner un nombre inglés”, contó, y reveló que la inspiración también estuvo vinculada al piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Con el nacimiento de Lando, Maxi López y Daniela Christiansson suman un nuevo capítulo a su historia familiar, que se desarrolla entre distintos países y continúa creciendo con la llegada de su primer hijo varón en común.