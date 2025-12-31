Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 DIC 2025 | 30º
X
Locales

El tiempo para este jueves 1 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 38º y una jornada sin lluvias

El primer día del año tendrá temperaturas elevadas y condiciones estables en la provincia.

Hoy 21:46

Este jueves 1 de enero de 2026, Santiago del Estero tendrá un inicio de año marcado por el calor y condiciones estables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el primer día del año, se prevé una temperatura máxima de 38° y una mínima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Además, no hay probabilidades de precipitaciones, por lo que se espera un día estable y agradable para quienes decidan realizar actividades al aire libre o reuniones familiares propias de la fecha.

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que el viernes continuará el ambiente caluroso, con una máxima de 37° y una mínima de 24°, manteniéndose condiciones similares en la provincia.

De este modo, el 1 de enero se presentará como una jornada típica del verano santiagueño, con temperaturas elevadas y sin lluvias, ideal para comenzar el 2026 con buen tiempo.

Recuerda que puedes consultar todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente a un niño de 5 años
  2. 2. El tiempo para este miércoles 31 de diciembre de 2025: Santiago del Estero despide el año con calor intenso y sin probabilidad de lluvias
  3. 3. Ediles analizaron el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026
  4. 4. Jubilado muere dos días después de recibir una golpiza durante un asalto
  5. 5. Desbaratan faena clandestina y detienen a un joven por robo de ganado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT