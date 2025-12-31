El tiempo para este jueves 1 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 38º y una jornada sin lluvias

El primer día del año tendrá temperaturas elevadas y condiciones estables en la provincia.
Este jueves 1 de enero de 2026, Santiago del Estero tendrá un inicio de año marcado por el calor y condiciones estables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el primer día del año, se prevé una temperatura máxima de 38° y una mínima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Además, no hay probabilidades de precipitaciones, por lo que se espera un día estable y agradable para quienes decidan realizar actividades al aire libre o reuniones familiares propias de la fecha.
En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que el viernes continuará el ambiente caluroso, con una máxima de 37° y una mínima de 24°, manteniéndose condiciones similares en la provincia.
De este modo, el 1 de enero se presentará como una jornada típica del verano santiagueño, con temperaturas elevadas y sin lluvias, ideal para comenzar el 2026 con buen tiempo.
