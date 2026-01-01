Villarruel cerró el 2025 marcando diferencias con el Gobierno y pidiendo “más justicia, orden y dignidad”

La vicepresidenta difundió un mensaje de fin de año en sus redes sociales, donde destacó el esfuerzo de las familias argentinas y expresó su deseo para el 2026.

Hoy 06:47

En el cierre de un año marcado por tensiones internas en el oficialismo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió un mensaje de despedida de 2025 en el que expresó su deseo de que el 2026 “nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad para todos”, en una nueva señal de diferenciación con el Gobierno.

A través de una publicación en la red social X, Villarruel reafirmó su compromiso con la ciudadanía y señaló que conoce de cerca las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas. “Sé del sacrificio que hacen a diario para sostener a sus familias, para trabajar y para no bajar los brazos aun cuando el camino parece difícil”, expresó, y remarcó que “el esfuerzo es el motor que nos impulsa a seguir adelante”.

En su mensaje, la vicepresidenta destacó además el valor de representar a un pueblo que mantiene la esperanza pese a las adversidades. “Como Vicepresidente de la Nación, es un honor enorme representar a un pueblo que nunca renuncia a su esperanza”, afirmó.

Villarruel también agradeció el acompañamiento recibido en sus recorridas por el país y el respaldo manifestado en cada provincia. “Agradezco profundamente el respeto, las palabras de aliento y la confianza que recibo en cada provincia que visito”, señaló.

El mensaje concluyó con un brindis simbólico dedicado a los argentinos que aún confían en el futuro del país. “Hoy levantaré mi copa pensando en ustedes, en cada argentino que cree que nuestro país merece una oportunidad más. ¡Feliz Año Nuevo, Argentina!”, cerró.