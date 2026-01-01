Identifican los mejores lugares para buscar vida antigua en Marte

Científicos de la Universidad de Texas en Austin han mapeado 16 grandes cuencas de drenaje en Marte, donde el agua fluyó lo suficiente como para sostener vida. Estas áreas cubren solo el 5% del terreno antiguo del planeta rojo.

Hoy 07:52

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin revelaron que Marte, en su pasado, albergó extensos sistemas fluviales que rivalizaban con las grandes cuencas hidrográficas de la Tierra. En un estudio publicado en PNAS, identificaron por primera vez 16 grandes cuencas de drenaje donde el agua probablemente fluyó el tiempo suficiente para permitir la existencia de vida.

A pesar de que estas áreas representan solo el 5% del antiguo terreno marciano, son responsables de una gran parte de la erosión y el movimiento de sedimentos en el planeta. Esto las convierte en lugares prometedores para la búsqueda de vida antigua.

El coautor del estudio, Timothy A. Goudge, profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Escuela de Geociencias de UT, destacó que, aunque se sabía de la existencia de ríos en Marte, no se conocía la magnitud de su organización en sistemas de drenaje a escala global.

Para llevar a cabo esta investigación, Goudge y el investigador postdoctoral Abdallah S. Zaki combinaron datos previamente publicados sobre redes de valles, lagos y características fluviales en Marte. Al fusionar estos conjuntos de datos, lograron trazar cómo se conectaban las características individuales y calcular el tamaño total de los sistemas de drenaje resultantes.

El análisis reveló 19 agrupaciones principales de valles, arroyos, lagos, cañones y depósitos de sedimentos. De estas, 16 formaron cuencas interconectadas que cubren al menos 100,000 kilómetros cuadrados. En la Tierra, este tamaño marca el límite inferior de lo que los científicos definen como una gran cuenca de drenaje.

En comparación, la Tierra cuenta con 91 cuencas de drenaje que superan los 100,000 kilómetros cuadrados. La cuenca del río Amazonas, la más grande del planeta, abarca aproximadamente 6.2 millones de kilómetros cuadrados. En Marte, los sistemas fluviales son menos comunes y generalmente más pequeños debido a la falta de actividad tectónica, lo que limita la formación de grandes redes de drenaje.

A pesar de esto, los investigadores encontraron que los sistemas de drenaje más grandes de Marte desempeñaron un papel significativo en la configuración del planeta. Aunque cubren solo alrededor del 5% del terreno antiguo, estas regiones representan aproximadamente el 42% de todo el material erosionado por los ríos en Marte.

Los sedimentos transportan nutrientes, lo que convierte a estos lugares en objetivos clave en la búsqueda de evidencia de vida pasada. Zaki mencionó que cuanto mayor sea la distancia que recorre el agua, más interacciones tendrá con las rocas, aumentando así la probabilidad de reacciones químicas que podrían indicar signos de vida.

Los 16 sistemas de drenaje más grandes se destacan como objetivos especialmente valiosos para futuras exploraciones centradas en la habitabilidad de Marte. Goudge enfatizó que es crucial considerar estos lugares para futuras misiones en la búsqueda de vida.

El estudio también incluyó al coautor David Mohrig, profesor en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, y subrayó las contribuciones continuas de la Escuela de Geociencias de UT a la ciencia planetaria.