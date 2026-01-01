Wanda Nara rompió el silencio y encendió rumores de reconciliación con Martín Migueles

En medio del escándalo por los chats que sacudieron la relación y cuando la crisis parecía irreversible, Wanda Nara reapareció en redes con una seguidilla de posteos íntimos que descoloca a todos. Será éste un gesto de paz, un mensaje cifrado o el comienzo de una inesperada reconciliación.

Cuando todo parecía indicar que la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles estaba al borde del colapso, una seguidilla de posteos en Instagram volvió a encender las alarmas entre sus seguidores. En medio del escándalo por los chats con Claudia Ciardone y los fuertes rumores de crisis, la conductora sorprendió con una serie de historias cargadas de simbolismo que muchos leyeron como una señal de reconciliación.

Lo primero que llamó la atención fueron las imágenes más sugestivas. En una de las historias se lo ve a Martín Migueles de espaldas, contemplando el paisaje, mientras que en otra Wanda aparece abrazada a él en la playa de Punta del Este, con fuegos artificiales iluminando el cielo detrás. Postales íntimas, cuidadas y de alto voltaje romántico que contrastaron fuerte con el escándalo que venía sacudiendo a la pareja días atrás.

Recién después de esas imágenes llegó el mensaje más directo. A través de Instagram, Wanda despidió el 2025 con una foto besando a Migueles y agradeciendo por “tanto amor verdadero”. Luego publicó un extenso texto desde Punta del Este que no pasó desapercibido.

El detalle que más ruido generó fue la frase “mi amor”. Wanda no lo nombró en ningún momento, pero el guiño fue suficiente para que muchos interpretaran el posteo como un mensaje directo hacia Migueles, especialmente en un contexto donde el vínculo parecía completamente roto. Sin embargo, hubo un dato que no pasó desapercibido: ella aún no volvió a seguirlo en Instagram, un gesto que mantiene viva la duda sobre el verdadero estado de la relación.

El gesto llegó después de días muy turbulentos. Tras la filtración de los comprometedores chats entre Migueles y Claudia Ciardone, la empresaria tomó distancia: dejó de seguirlo en redes y, según contó Paula Varela en Lape Club Social Informativo (América TV), fue Migueles quien abandonó la casa que compartían en Punta del Este, mientras Wanda se instaló en la de su hermana Zaira. “Wanda se fue de la casa de Punta, se llevó sus cosas y decidió irse a lo de Zaira para evitar un escándalo mayor. Está muy enojada y no quiere exponerse”, aseguró la periodista.

Cuando parecía que Migueles iba a bajar el perfil para intentar recomponer la relación, dio un nuevo paso en falso. Yanina Latorre reveló que el empresario se había unido a Telegram, la aplicación asociada a chats secretos y mensajes que se autodestruyen. El dato cayó pésimo en el entorno de Wanda y fue leído como una provocación innecesaria en el peor momento.