"Nadie jamás…": el íntimo y romántico Año Nuevo de la China Suárez y Mauro Icardi

Desde Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi recibieron juntos el 2026 y compartieron emotivos mensajes desde las redes sociales para despedir el 2025.

Después del incómodo momento que vivieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando una mujer les gritó "Aguante Wanda", la China Suárez y Mauro Icardi recibieron el Año Nuevo juntos y enamorados en Turquía.

Desde sus cuentas de Instagram, la pareja mostró la intimidad del festejo donde se mostraron brindando elegantes por el 2026 que ya comenzó y aprovecharon para expresar lo que siente el uno por el otro en medio del gran momento que viven como pareja.

"Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos", indicó el futbolista del Galatasaray en un posteo.

Por su parte, la actriz se refirió a corazón abierto sobre lo que siente por su novio con una imagen de los dos durante el festejo donde se los ve a pura sonrisa.

"Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien observa y acompaña", precisó la China Suárez.

Y agregó totalmente enamorada de Mauro: "Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos".

Cabe recordar que la actriz y el futbolista pasaron la Navidad en la Argentina con sus hijos y esta semana regresaron a Estambul donde el deportista se reincorporó a los entrenamientos en su club.