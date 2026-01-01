Un voraz incendio destruyó la torre de una iglesia de Vondelkerk, declarada patrimonio histórico en Amsterdam

Es una histórica construcción de 1872. La torre que se desplomó tenía 50 metros. Investigan si el fuego comenzó por un acto de pirotecnia.

Hoy 10:25

El comienzo de 2026 estuvo signado por la tragedia en Países Bajos. La histórica iglesia de Vondelkerk, construida en 1872 y ubicada en Amsterdam, quedó semi destruida tras un voraz incendio provocado en la torre principal que tiene poco más de 50 metros. Las llamas hicieron que la estructura se desmoronara y provocó el desalojo de viviendas cercanas.

Según confirmaron medios locales, el fuego se desató en el inicio del año, alrededor de la 1 de la madrugada de este jueves. Tal fue el descontrol de las llamas que varias dotaciones de bomberos trabajaron durante toda la noche para apaciguar el fuego.

Según los primeros reportes, la torre de la Iglesia se desplomó por completo. Aunque no afectó la estructura del resto del edificio considerado patrimonio de la humanidad.

El edificio neogótico, terminado en 1880 y cerrado desde 1977, quedó rápidamente envuelto en llamas, y se cree que el fuego fue originado por fuegos artificiales. Aunque, hasta el momento no se certificó oficialmente que haya sido la causa que dio inicio al voraz incendio.

Algunos vecinos informaron a la agencia neerlandesa NOS que "vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego", aunque el departamento de bomberos no confirmó ninguna de las hipótesis.

Decenas de viviendas cercanas a la iglesia fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.

Festejos desbordados: dos muertos y duro enfrentamiento contra la Policía

Los festejos de la llegada del nuevo año en Países Bajos estuvieron teñidos por la violencia y muerte. La presidenta del sindicato de la policía neerlandesa, Nine Kooiman, denunció una ola de "violencia sin precedentes" contra la policía y los servicios de emergencia durante la celebración de la llegada del nuevo año.

Kooiman confirmó "haber sido alcanzada en tres ocasiones por fuegos artificiales" en Amsterdam; y en la ciudad de Breda varias personas lanzaron bombas molotov contra los agentes policiales.

Además, un menor de 17 años y un hombre de 38, murieron en accidentes con fuegos artificiales durante la violenta madrugada neerlandesa y otras tres resultaron heridas de gravedad.