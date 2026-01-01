Venezuela: Estados Unidos atacó dos lanchas más y Maduro promete refuerzo militar en 2026

A diferencia de otros ataques, esta vez no se precisó el lugar. Solo se dijo que eran dos naves que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y en las que iban cinco personas.

Hoy 10:30

Mientras Nicolás Maduro afirmó en su mensaje de fin de año que reforzará el desarrollo técnico y militar de Venezuela ante lo que calificó como "amenazas y doctrinas imperiales", el Comando Sur de Estados Unidos informó que un nuevo ataque contra dos embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico dejó cinco muertos el último día de 2025, llevando el total de víctimas a más de cien.

En medio de la tensión que genera para Venezuela el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, desde el palacio presidencial de Miraflores, Maduro despidió el 2025 describiéndolo como un año de "importantes desafíos".

Aseguró que el 2026 es el "año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales".

Maduro dijo que "la patria está protegida entre policías y militares", así como destacó la "consagración de la identidad nacional".

"A ustedes les seré siempre leal (...) A cada centímetro de suelo, mar y cielo de esta sagrada nación seremos leales, leales siempre y con ese sentimiento de comunión recibo junto a ustedes el 2026", añadió el presidente.

Más ataques del Comando Sur

Poco antes del discurso de Maduro, el Comando Sur de Estados Unidos informó en la red social X que el último día de 2025, bajo la dirección del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur (Southern Spear) llevó a cabo un ataque letal contra dos embarcaciones y cinco personas murieron: tres en la primera embarcación y dos en la segunda.

Contrario a la información compartida por el comando sobre otros ataques, esta vez no se precisó el lugar del ataque, solo se dijo que según información de inteligencia de los EE.UU., las naves transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en estas actividades ilícitas.

Los ataques de EE.UU. se han concentrado tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental contra unas 30 embarcaciones, llevando el total de muertos a más de cien.

Desde agosto pasado, Estados Unidos ha desplegado una campaña contra el "narcoterrorismo", que según argumenta la administración Trump busca detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien describe como el líder del Cartel de los Soles designada como organización terrorista por el Departamento de Estado estadounidense desde el 16 de noviembre.

Además, el 17 de diciembre Trump ordenó bloquear todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y en el mismo mes informó la captura de dos buques que transportaban crudo venezolano.

En esa misma línea de presión, el viernes 26 de diciembre, el presidente de Estados Unidos anunció un ataque contra una "gran instalación" en un muelle, sin precisar territorio.