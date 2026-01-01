El mal momento de Alejandra Maglietti por su “despedida” en Bendita

La histórica panelista no pudo despedirse de los televidentes de El Nueve y expresó su malestar por la situación vivida.

Hoy 10:41

Bendita TV (El Nueve) con Beto Casella cumplió su ciclo y el conductor, junto a la mayoría de los integrantes de su panel, emigró a América TV para un nuevo programa, aún sin nombre ni fecha de estreno.

Pero mientras que Casella tuvo la chance de despedirse en vivo en su último programa en El Nueve, Alejandra Maglietti (40) no puedo hacer lo mismo.

La panelista se enteró mientras estaba saliendo de su casa para su último programa en Bendita TV que no iba a participar del aire.

"No me dieron tiempo de hablar con la producción", constató Maglietti acerca de la poca anticipación que tuvo para enterarse de la decisión tomada por la emisora que la empleó por 15 años.

Durante una videollamada con LAM (América TV), Maglietti hizo un “mea culpa” por haber ido al programa de Intrusos (que también pertenece a América) el martes 30 de diciembre mientras su contrato con El Nueve seguía en pie hasta el 31 de diciembre.

“Debería haber pedido permiso para ir hoy a Intrusos. Creo que por ahí vino el enojo. No estuvo bien de mi parte lo que hice”, explicó la panelista.

Consultada por cómo estaba el clima en Bendita luego de que Edith Hermida quedara al frente de la conducción del programa, Alejandra brindó una respuesta escueta. "Está todo bien”, dijo.

Y luego relató cómo fue su último encuentro con Hermida el día lunes: “Terminó el programa, Edith me abrazó y me fui diciéndole ‘vengo mañana’. Me quedé con ganas de despedirme”.

Maglietti no fue la única que se quedó con las ganas de decir adiós. Su compañera Any Ventura, que fue parte de Bendita durante 14 años, tampoco tuvo la oportunidad de despedirse de los televidentes del canal.

Pero la forma en que le comunicaron la noticia fue más dramática que la de Maglietti: Ventura supo que no iba a participar minutos antes de la emisión, cuando aún se estaba arreglando.

La periodista recordó: “Estaba en la peluquería y vino un productor a decirme que no estaba en la grilla y que lamentablemente no iba a subir al piso. Agarré mi bolsito y me fui".

“Esto no es un drama. Nosotros elegimos irnos a un lugar mejor. Pero me dio tristeza e impotencia”, aclaró.

El motivo por el que Alejandra Maglietti abandonó El Nueve

El martes al mediodía, Maglietti oficializó su traslado a América TV en el piso de Intrusos y habló sobre por qué decidió irse de El Nueve.

La panelista estaba de licencia por embarazo cuando le llegó por sorpresa la noticia de que Casella abandonaba El Nueve y que la quería a ella para que sea parte del nuevo programa. “Para mí fue un honor que me tuvieran en cuenta”, expresó.

Consultada sobre sí tenía ganas de abandonar Bendita, Maglietti admitió que “siempre quiso acompañar a Beto”.

Y antes de seguir con los rumores sobre lo tensos que estaban los pasillos de su ex canal cuando Beto estaba en Bendita, Alejandra acotó: “Yo estaba bien. Tengo agradecimiento con el canal. Siempre trabajé super libre. Dejo amigos de toda la vida”.