Brasil: la Corte rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro por motivos de salud

El juez Alexandre de Moraes denegó este jueves la solicitud de la defensa para que permanezca hospitalizado. El magistrado ordenó a Bolsonaro regresar a la custodia de la Policía Federal tras recibir el alta médica.

Hoy 10:48

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, denegó este jueves la solicitud de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro de permanecer hospitalizado a la espera de una decisión definitiva sobre su solicitud de arresto domiciliario humanitario. En su decisión, Moraes ordenó a Bolsonaro regresar a la custodia de la Policía Federal tras recibir el alta médica.

La defensa presentó la solicitud la noche del 31 de diciembre, argumentando que el expresidente debía permanecer hospitalizado para evitar su traslado a la Jefatura de la Policía Federal mientras se tramitaba su solicitud de arresto domiciliario. Los abogados alegaron que su estado clínico seguía evolucionando y requeriría seguimiento médico continuo.

Bolsonaro abandonó la cárcel en Navidad para ser operado de una hernia inguinal y ser tratado de reiteradas crisis de hipo.

Según informa O Globo, tras revisar la solicitud, Moraes declaró que la defensa no había presentado ningún hecho nuevo que pudiera revocar los fundamentos de la decisión anterior, que ya había denegado el arresto domiciliario humanitario el 19 de diciembre. Según el ministro, no ha habido un empeoramiento del estado de salud de Bolsonaro, sino una mejoría de las molestias reportadas, como lo indican, entre otros, los informes de sus propios médicos.

"El cuadro clínico muestra una mejoría del malestar que presentaba tras someterse a cirugías electivas", escribió Moraes, refutando los argumentos presentados por la defensa.

En la decisión, el ministro también destacó que todas las prescripciones médicas indicadas por los abogados pueden ser atendidas en la Jefatura de la Policía Federal, donde Bolsonaro cumple condena.

Según la sentencia, desde el inicio de la condena se ha establecido un servicio médico de guardia las 24 horas, además de acceso total a los médicos privados del expresidente, medicamentos necesarios, fisioterapia y comidas preparadas por sus familiares.

Moraes reiteró además que los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria siguen ausentes y citó "reiteradas violaciones de las medidas cautelares" y "actos concretos destinados a la fuga", incluida la destrucción deliberada de un monitor electrónico de tobillo, como motivos para mantener el régimen cerrado.

Condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, Bolsonaro cumple su condena en régimen cerrado. Con la decisión del jueves, el ministro determinó que, tras el alta médica, el expresidente volverá a cumplir su condena en la Sala del Estado Mayor de la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal.