Loreto dio la bienvenida al primer varón del 2026

Hoy 11:14

A las 01:15 horas exactamente del 1 de enero de 2026 nació el primer varón del año en la ciudad de Loreto, en un hecho cargado de emoción.

Según informó el director del Hospital Zonal de Loreto, Juan Tapia, el nacimiento se produjo en el Servicio de Obstetricia, donde el bebé llegó al mundo con un peso de 3,550 kilogramos y una talla de 47 centímetros.

El parto fue normal y estuvo a cargo de la obstetra Mónica Mansilla, con la asistencia de la enfermera Yanina Carvajal. La mamá, Silvia Sarria, de 30 años, es oriunda del barrio Las Chacras y transitó su tercer embarazo sin complicaciones.

Desde el centro de salud confirmaron que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, recibiendo los controles correspondientes tras el parto.