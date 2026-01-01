“¡Te necesitamos más que nunca!”: el Centro de Sangre no se toma vacaciones

El Centro Provincial de Sangre continuará su asistencia durante todo enero, sin interrupción. Así lo confirmaron desde la institución, e informaron que permanecerá abierto de lunes a viernes de 7 a 12.30.

Hoy 11:36

"¡En este mes te necesitamos más que nunca! Donar Sangre es un acto que ayuda a salvar muchas vidas, es por eso que en este tiempo de "fiestas" y vacaciones, es cuando más necesitamos de la solidaridad de los santiagueños. Deja reservado tu turno como Donante Voluntario, que nosotros nos encargamos de brindarte la mejor atención" expresaron desde el Centro, al convocar a los solidarios.

Vale indicar que al realizar la donación, recibirán el Carnet de Donante Voluntario con un seguro de Sangre para el voluntario y su familia.



Además, este acto ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, ayuda a depurar triglicéridos, reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, estimula la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo y equilibra los niveles de hierro en la sangre.