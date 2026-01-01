Joven motociclista sufrió graves lesiones tras un violento accidente en un camino rural de Gramilla

El siniestro vial ocurrió esta madrugada sobre el camino que une Gramilla con Pozo Hondo. El conductor, de 30 años, fue derivado al Hospital Regional por su delicado estado.

Un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este 1 de enero en la localidad de Gramilla, departamento Jiménez, dejó como saldo a un motociclista en grave estado.

El siniestro se registró alrededor de las 2 sobre el camino que une Gramilla con Pozo Hondo, a la altura del acceso a la localidad de Quebracho. Según se informó, un conductor que circulaba por la zona advirtió la presencia de una motocicleta caída sobre la calzada y, a pocos metros, a un hombre tendido, por lo que decidió asistirlo y trasladarlo hasta el hospital zonal de El Charco.

El lesionado fue identificado como Carlos Álvaro Brandan, de 30 años, domiciliado en Gramilla. Tras recibir las primeras atenciones médicas, fue derivado al C.I.S. Termas, donde se le practicaron estudios de mayor complejidad.

De acuerdo a datos médicos a los que accedió Diario Panorama, el paciente presenta traumatismo craneoencefálico, lesiones torácicas y múltiples fracturas en la región facial, con compromiso óseo a nivel temporal, orbitario y nasal. Los estudios por imágenes también revelaron signos compatibles con sangrado intracraneal y una fractura costal, aunque sin compromiso respiratorio.

Pese a la gravedad del cuadro, el hombre se encontraba consciente. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Regional de esta Capital para ser evaluado por el servicio de Neurocirugía.

En la causa interviene personal de la Subcomisaría Comunitaria de Gramilla, con conocimiento del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la realización de pericias en el lugar del siniestro, el secuestro del motovehículo involucrado y el seguimiento permanente de la evolución del paciente.