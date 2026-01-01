Con gran emoción, Dafne Fiorela se convirtió en la primera bebé del 2026 de La Banda

Con 2.8 kilos de peso, la pequeña se convirtió en la primera bebé nacida en la ciudad de La Banda en este 2026. Su madre, emocionada, compartió su felicidad tras un parto tranquilo. Ambas son oriundas de Añatuya.

Hoy 15:39

Esta jueves 1 de enero, en el Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda), nació Dafne Fiorela, la primera bebé del 2026 en este hospital. Con un peso de 2.8 kilos, la pequeña llegó al mundo después de una noche de trabajo de parto para su madre, Claribel Ledesma, quien viajó desde Añatuya con dolores previos. Afortunadamente, el parto fue rápido y sin complicaciones, brindando a la familia una gran alegría para comenzar el año.

“Fue una gran sensación, estábamos esperando este momento. Todo salió bien y ahora estamos muy tranquilos”, expresó la madre, visiblemente emocionada.

El nombre de la bebé, Dafne Fiorela, fue elegido por su padre, y su llegada representa una gran dicha para la familia. La mamá de Dafne fue acompañada durante el parto por su madre, quienes expresaron su agradecimiento al equipo médico del CIS Banda por su dedicación y apoyo.

“Fue un parto tranquilo, la mamá estuvo excelente. Estamos felices de ser testigos de este primer nacimiento del año en el hospital”, comentó una de las enfermeras encargadas del parto.

Aunque Dafne es la primera bebé nacida en el hospital de La Banda, no es la primera de la provincia, que fue registrada en la Maternidad del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”. Sin embargo, el nacimiento de Dafne marca un hito importante para la familia, que ya está planeando regresar a Añatuya para compartir la noticia con los seres queridos.

La familia expresó su agradecimiento por la atención recibida y se mostró muy emocionada por este nuevo comienzo en sus vidas. La bebé, que se encuentra en perfecto estado de salud, continuará bajo observación médica junto a su madre, mientras esperan el alta en los próximos días.