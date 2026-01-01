Casinos del Sol abre sus puertas hoy con premios millonarios y Bingo Online

Este jueves 1 de enero, Casinos del Sol invita al público a comenzar el 2026 con toda la suerte, con la apertura de sus salas a partir de las 20 horas y una amplia propuesta de juegos y entretenimiento.

Hoy 16:40

La sala Carlos V, ubicada en Avellaneda 211, funcionará en el horario de 20 a 4 de la madrugada y ya cuenta con nuevas máquinas disponibles para los jugadores. Allí, los apostadores podrán probar su suerte por un pozo garantizado superior a los 3 millones de pesos, que en los últimos días ya benefició a varios ganadores.

Además, desde las 20.30 horas quedará habilitado el Bingo Online, una alternativa que permite jugar desde la comodidad del hogar. Para participar, los interesados deberán ingresar a www.bingodelsol.com.ar y seguir los pasos indicados en la plataforma.

Por su parte, en Casino Santiago, ubicado en Belgrano Sur 750, los visitantes podrán disfrutar de juegos de paño, como ruletas y cartas, acompañados de un destacado servicio gastronómico a cargo de Bonafide y Patagonia, en la confitería recientemente renovada del casino.

Con estas propuestas, Casinos del Sol ofrece una completa experiencia de entretenimiento para quienes buscan diversión y premios en el inicio del nuevo año.