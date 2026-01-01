Investigan la muerte de una mujer en el barrio Aeropuerto en Las Termas de Río Hondo

La Justicia y la Policía investigan las circunstancias de la muerte de una mujer, ocurrida cerca de las 14 horas de este 1 de enero,

Hoy 17:16

La persona fallecida fue identificada como Leila Evangelina Sánchez, de 41 años, con domicilio en el barrio Aeropuerto. El hecho fue advertido tras un llamado realizado por personal del C.I.S. Termas, que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el lugar.

Al arribar al domicilio, efectivos policiales se entrevistaron con el padre de la mujer, Néstor Ricabel Sánchez, de 82 años, quien manifestó que al ingresar a la habitación encontró a su hija ya sin vida. Según su testimonio, la mujer atravesaba una enfermedad oncológica y se encontraba atravesando una delicada situación de salud.

Ante esta situación, tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso la realización de la autopsia para establecer fehacientemente las causas del deceso.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes y posteriormente realizó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.

Cabe mencionar que la fallecida fue hallada por su padre, ex comisionado de la localidad de Villa Río Hondo, hecho que generó una profunda conmoción en el entorno familiar y en la comunidad.

La causa continúa en etapa investigativa, a fin de esclarecer completamente lo ocurrido.