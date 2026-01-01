Cuales fueron los nombres más elegidos para bebés nacidos en Argentina durante 2025

Nombres cortos e identificados con las costumbres argentinas en materia de apelativos fueron tendencia en 2025 y todo indica que será así también en 2026.

Hoy 18:00

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dio a conocer la nómina oficial de los nombres más elegidos en la Argentina durante el 2025 para identificar a los recién nacidos.

De acuerdo con lo reportado por el organismo, la tendencia del año que se cerró fue buscar opciones cortas, apuntados hacia lo internacional y con un notable acercamiento a los apelativos considerados clásicos.

En el ranking de varones, Felipe se convirtió en el favorito del año, mientras que entre las niñas, Olivia retuvo el liderazgo por segundo período consecutivo.

Los datos reflejan una consolidación de nombres con significados ligados a la paz, la fortaleza y la tradición, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Top 5 de nenas: sonoridades suaves y etimologías latinas y griegas:

1. Olivia: De origen latino, significa "la que trae paz". Su popularidad se mantiene intacta gracias a su asociación con la armonía.

2. Emilia: Proveniente del latín, se traduce como "trabajadora" o "la que se esfuerza".

3. Isabella: Una variante de Isabel que significa "promesa de Dios". Es uno de los nombres con mayor presencia global.

4. Catalina: De origen griego, remite a la pureza y significa "limpia" o "íntegra".

5. Emma: Un nombre de origen germánico que significa "entera" o "universal", valorado por su sencillez y fuerza.

Los nombres de varón: con raíces bíblicas y fuertes significados históricos:

1. Felipe: El más elegido del 2025. De origen griego, significa "amante de los caballos" y se vincula simbólicamente con la nobleza.

2. Mateo: De raíz hebrea, su significado es "don de Dios".

3. Bautista: Con una fuerte impronta religiosa, significa "el que purifica".

4. Valentino: Derivado del latín, su significado remite a lo "valiente", "fuerte" y "saludable".

5. Benjamín: Traducido como "el hijo más amado", cierra el podio de los favoritos tras años de vigencia en los primeros puestos.

Según coincidieron varios expertos, la búsqueda de nombres cortos y clásicos no será una tendencia limitada al 2025, sino que se avizora como rasgo preponderante para los trámites de inscripción en el Registro Civil a lo largo del también recién nacido 2026.