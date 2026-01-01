Tragedia en el río Utis: un joven de 25 años fue hallado sin vida en el departamento Salavina

El hecho ocurrió durante la siesta en una zona rural del departamento. La víctima había ingresado al río y no volvió a salir; la Fiscalía ordenó la autopsia para determinar las causas del deceso.

Hoy 18:47

Un trágico episodio se registró este miércoles en inmediaciones del río Utis, en el departamento Salavina, donde un joven fue encontrado sin vida tras haber ingresado al agua y desaparecer de la superficie.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue advertido alrededor de las 13 horas, cuando pobladores de la zona alertaron que un joven se había sumergido en el río y no volvió a ser visto. Ante la preocupación, vecinos iniciaron una búsqueda por sus propios medios, al tiempo que dieron aviso a los efectivos de la jurisdicción.

Las tareas se extendieron durante varias horas y, cerca de las 17.45, los pobladores lograron rescatar el cuerpo sin vida del joven, notificando de inmediato a las autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Gabriel Ricardo Roldán, de aproximadamente 25 años, con domicilio en el paraje Taco Isla, departamento Salavina.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, mientras que las circunstancias del hecho continúan bajo investigación para establecer cómo se produjo el fatal desenlace.