Acusan a un exjugador de Boca de agredir a un hombre durante una fiesta de Año Nuevo

Una discusión música a alto volumen terminó en agresiones físicas y heridas. Fue necesario la presencia policial.

Hoy 20:08

El futbolista argentino Eros Mancuso, surgido de Boca Juniors y actualmente en Fortaleza de Brasil, fue denunciado por una presunta agresión durante los festejos de Año Nuevo, hecho que generó repercusión tanto en Argentina como en el exterior. El jugador también había sido vinculado recientemente como posible refuerzo de Racing Club.

Según informaron medios brasileños, el episodio se habría producido en el marco de una celebración que se extendió hasta la madrugada del 1 de enero de 2026. De acuerdo a esas versiones, un vecino se acercó al lugar para reclamar por el ruido, ya que su hija no podía dormir, lo que habría derivado en una discusión que escaló a una pelea.

En ese contexto, y ante la falta de información oficial por parte de la policía de Brasil, trascendió que el denunciante habría sido agredido por los futbolistas presentes, señalando particularmente a Mancuso, a quien acusan de haberle provocado una lesión en el rostro durante el altercado.

El descargo de Eros Mancuso en redes sociales

Tras la viralización del caso, el exjugador de Boca realizó un descargo público en redes sociales, donde negó las acusaciones y brindó su versión de los hechos. Según relató, se encontraba en su domicilio junto a familiares y amigos cuando fue increpado por un hombre que, afirmó, se encontraba fuera de control.

“El individuo nos insultó reiteradamente y luego ingresó a mi casa, rompió una puerta y amenazó a todos los presentes. Intentamos que se retirara, pero recurrió a la violencia física, por lo que debimos llamar a la policía”, explicó el futbolista en su comunicado.

Eros Mancuso

Finalmente, Mancuso aseguró que él y su entorno se encuentran en buen estado y confirmó que presentará una denuncia ante las autoridades brasileñas, al tiempo que agradeció los mensajes de apoyo y anticipó que no volverá a referirse públicamente al tema.

La causa sigue en investigación

El hecho continúa bajo investigación y se aguarda información oficial por parte de la policía local, así como la presentación formal de la denuncia anunciada por el jugador. Mientras tanto, el episodio mantiene la atención mediática en torno al futbolista argentino.