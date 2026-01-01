Ingresar
Jimena Barón mostró por primera vez a Arturo, el bebé que tuvo con Matías Palleiro

La cantante generó furor entre sus seguidores cuando presentó a su hijo de seis meses.

Hoy 20:14

Luego de mantener el misterio por seis meses, Jimena Barón mostró la carita de Arturo, el bebé que tuvo con Matías Palleiro, por primera vez y generó furor entre sus seguidores.

Para darle la bienvenida al 2026, la actriz publicó varias fotos junto a su familia y le dedicó un tierno mensaje al pequeño. “Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito)“, escribió.

Acompañando la primera postal de la carita del nene, sumó: “Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece. Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día”.

Además, le agradeció al pequeño por su llegada al mundo: “Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. ¡Feliz 2026!“.

