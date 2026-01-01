Temu y Shein disparan las compras puerta a puerta: crecieron casi 300% y baten récord en Argentina

El boom del comercio electrónico internacional impulsó las importaciones en 2025, con fuerte crecimiento de bienes de consumo y un impacto creciente sobre la industria local.

Hoy 20:22

Las importaciones en Argentina registraron un fuerte salto durante 2025 y se encaminan a cerrar el año en niveles récord, impulsadas por la flexibilización de las restricciones comerciales y el auge del comercio electrónico internacional. En ese escenario, plataformas como Temu y Shein se consolidaron como protagonistas del fenómeno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre enero y noviembre, las compras externas alcanzaron los u$s70.235 millones, un 27% más que en el mismo período del año anterior, quedando a un paso del máximo histórico de 2022. El mayor crecimiento se dio en bienes de consumo, vehículos y bienes de capital.

El canal puerta a puerta fue el más dinámico del año: creció 291,8% interanual y sumó importaciones por u$s789 millones, con fuerte impacto en rubros como indumentaria, calzado y electrónica liviana.

Si bien el fenómeno amplió la oferta y redujo precios para los consumidores, también incrementó la presión sobre la industria nacional, que enfrenta mayores niveles de sustitución de producción local por importaciones.

Por qué crecieron las importaciones en Argentina

La eliminación de trabas como el SIRA, la reapertura del financiamiento externo y la recomposición de stocks tras años de restricciones explican el fuerte repunte importador.

Temu y Shein, motores del boom digital

Las plataformas de e-commerce internacional impulsaron el canal courier, que ya representa el 7,5% de las importaciones de bienes de consumo.

Impacto en la industria local

Según el Observatorio PyME, casi se duplicó la cantidad de empresas que reemplazaron producción nacional por productos importados.

El sector automotriz también aceleró

Las importaciones de vehículos crecieron más de 100% interanual, mientras la producción local avanzó a un ritmo mucho menor.