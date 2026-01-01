Un conductor chocó contra un poste de alumbrado público y tuvo que ser hospitalizado

El siniestro vial ocurrió en calle Lavalle, a la altura de una cancha de fútbol. El automovilista perdió el control del rodado y debió ser trasladado a un centro de salud.

Hoy 20:34

Un siniestro vial se registró durante la siesta de este jueves en la calle Lavalle, a la altura de una cancha de fútbol, cuando un automóvil Volkswagen terminó impactando violentamente contra un poste de alumbrado público.

Por causas que aún se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que provocó el fuerte choque. Como consecuencia del impacto, el automovilista sufrió lesiones y necesitó asistencia médica inmediata.

En el lugar trabajó personal del SEASE, que brindó los primeros auxilios y realizó el traslado del herido a un centro de salud para una mejor atención.

Efectivos policiales intervinieron para ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor, mientras se avanza con las tareas investigativas para determinar cómo se produjo el hecho.