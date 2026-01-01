Motociclista resultó herido tras chocar contra un automóvil en pleno centro de Monte Quemado

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del miércoles sobre avenida 9 de Julio, frente a la Plaza del Bicentenario. El conductor del rodado menor fue trasladado al hospital local.

Hoy 20:57

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles sobre la avenida 9 de Julio, frente a la Plaza del Bicentenario, en la ciudad de Monte Quemado, donde un motociclista terminó herido tras colisionar con un automóvil.

De acuerdo con la información recabada, el conductor del rodado menor impactó contra la parte trasera de un automóvil que circulaba por el lugar. Como consecuencia del choque, el motociclista perdió el control del vehículo y derrapó sobre el pavimento.

Testigos que se encontraban en la zona brindaron asistencia al joven hasta la llegada del personal de salud, que posteriormente dispuso su traslado al hospital local, donde quedó en observación para una evaluación médica más exhaustiva.

Según se indicó de manera preliminar, el motociclista presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, circunstancia que será materia de análisis en el marco de la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes se encargaron de ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se avanzan las diligencias para establecer las causas del hecho.