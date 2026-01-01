Temporal trágico en Córdoba: una cabina de peaje salió despedida por el viento y mató a un hombre

La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.

Hoy 21:02

Un fuerte temporal sorprendió esta tarde a Córdoba luego de que se levantaran altas ráfagas de viento y cayera granizo del tamaño de pelotas de ping pong. La tormenta fue tan fuerte que derribó una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trágico episodio ocurrió pasadas las 16 en la ruta 9, entre la Estación Juárez Celman y Jesús María, en la capital provincial.

De acuerdo a lo que detalló el diario La Voz, la víctima tenía 61 años y era supervisor de la empresa de peajes. Hubo otras dos personas que resultaron heridas, pero fueron trasladadas a hospitales zonales para recibir asistencia médica.

Fuentes policiales explicaron a los medios locales que se tumbaron casillas del peaje debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.

Trabajan en el lugar bomberos, personal de Caminera y de la Departamental Colón, con la colaboración de la Departamental Juárez Celman. Se espera que Policía Judicial realice los peritajes.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se ampliará la información oficial sobre lo ocurrido.

Según informan desde Caminos de las Sierras, la ruta 9 Norte está actualmente operativa y abierta al tránsito, pero no funciona la estación de peaje.

El fenómeno provocó destrozos materiales, anegamientos en las calles y reducción de la visibilidad. Si bien varias regiones de la provincia estaban bajo alerta amarilla por lluvias, la cantidad y la intensidad de agua caída en tan poco tiempo tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y turistas.

En redes sociales, algunos usuarios compartieron videos y fotos de la tormenta. Algunos de ellos mostraron piletas bombardeadas por el granizo, que también golpeó jardines y agujereó techos, sillones y autos.

La alerta amarilla continúa hasta la noche de este jueves. En ese contexto, la Policía de Córdoba difundió un aviso preventivo a través de redes sociales sobre la presencia de ráfagas intensas y recomendó circular con precaución ante la inestabilidad climática.