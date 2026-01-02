Bomberos controlan un principio de incendio en un camión cargado con carbón sobre Ruta 34

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 582, en jurisdicción de Herrera. No se registraron personas heridas, aunque parte de la carga resultó dañada.

Hoy 07:37

Un principio de incendio en un acoplado cargado con carbón vegetal movilizó durante la tarde del martes a personal policial y a Bomberos Voluntarios, en el kilómetro 582 de la Ruta Nacional N.º 34, en jurisdicción de Herrera.

El siniestro se produjo cuando un camión marca Renault, conducido por Rubén Darío Dresch, de 62 años, comenzó a presentar focos ígneos en la parte trasera del acoplado, lo que obligó al conductor a detener la marcha de inmediato. El transporte había partido desde la provincia de Corrientes y tenía como destino final la ciudad de Mar del Plata.

Ante la emergencia, el personal policial que se encontraba en la zona solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Colonia Dora, aunque al no contar esa base con una unidad adecuada para este tipo de siniestros, se dio aviso al cuartel de Bomberos Voluntarios de Añatuya.

Los efectivos de Añatuya se desplazaron rápidamente hasta el lugar y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara al resto del cargamento y a la estructura del vehículo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí se constató la pérdida parcial de la carga. En tanto, efectivos policiales realizaron tareas de control y ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban las labores de extinción.