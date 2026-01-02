Sabrina Carpenter contó que casi incendia el baño de su casa por accidente

La cantante reveló el episodio en su recuento de fin de año en Instagram, donde también repasó los hitos de un 2025 clave para su carrera artística.

Hoy 08:16

En medio de un balance de uno de los años más intensos y exitosos de su carrera, la cantante y actriz Sabrina Carpenter sorprendió a sus seguidores al revelar que, durante 2025, protagonizó un accidente doméstico que estuvo a punto de terminar en tragedia: provocó un incendio en el baño de su casa.

El episodio fue contado el 31 de diciembre, cuando la artista compartió en Instagram Stories un resumen de los momentos más destacados del año. Entre selfies, imágenes de conciertos y escenas de su vida cotidiana, Carpenter publicó una foto de su lavabo visiblemente quemado.

“Prendí fuego al baño por accidente”, escribió junto a la imagen. En la fotografía también se observa una vela dentro de un vaso rojo cerca del área afectada, aunque no se confirmó si ese objeto fue la causa directa del incendio.

El percance de Carpenter no es un caso aislado en el mundo del espectáculo. En 2020, Britney Spears sufrió un incendio accidental en su gimnasio personal, mientras que en 2024 un episodio similar se volvió viral cuando Taylor Swift y Gracie Abrams provocaron un pequeño incendio en la cocina del departamento de Swift en Nueva York durante una sesión nocturna de composición. Aquella situación quedó registrada en un video donde se veía a Swift, desconcertada, intentando apagar las llamas con un extintor.

Un 2025 marcado por el éxito

El accidente ocurrió en el contexto de un año extraordinario a nivel profesional para Sabrina Carpenter. Entre los momentos más celebrados se destacó su colaboración con Dolly Parton en el remix de “Please Please Please”, un trabajo que unió a dos generaciones de la música.

También sobresalió su participación junto a Paul Simon en Saturday Night Live, su portada para la revista Vogue y el rodaje de diversos proyectos audiovisuales, entre ellos el videoclip de “Manchild”.

En el plano musical, Carpenter celebró el lanzamiento de su álbum Man’s Best Friend, publicado el 29 de agosto, que debutó en el primer puesto del Billboard 200. A esto se sumó el segundo tramo de la gira internacional Short n’ Sweet Tour, con la que recorrió distintas ciudades del mundo.

Como cierre de año y gesto especial hacia sus seguidores, la artista lanzó la canción navideña “Such a Funny Way”. Si bien el tema había sido incluido originalmente como pista exclusiva en la edición deluxe en vinilo de su último álbum, Carpenter decidió ampliar su distribución y lo publicó como descarga digital en septiembre.

Finalmente, el 24 de diciembre de 2025, la canción fue liberada en todas las plataformas de streaming como un “regalo” para sus fans. En una publicación de Instagram, la cantante explicó que la compartió “para agradecer por un año tan hermoso… y para ofrecer, a quien lo necesite, una canción catártica de Navidad”, al tiempo que expresó su cariño hacia quienes la acompañaron y aseguró que “aún hay mucho bueno por venir”.