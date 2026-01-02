Un hombre murió tras recibir un disparo en una pelea entre vecinos en Córdoba

La Justicia investiga el enfrentamiento ocurrido en el barrio Ferrer.

Hoy 08:11

Una mañana de furia y violencia sacudió a barrio Ferrer de la ciudad de Córdoba, donde una pelea entre vecinos terminó de la peor manera: un hombre murió de un balazo en la cabeza, hubo varios heridos y una vivienda fue incendiada en medio de una secuencia demencial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo ocurrió este jueves 1° de enero en la calle Ernesto La Padula al 1300, donde, según informaron fuentes policiales, dos grupos se enfrentaron a golpes y tiros por motivos que todavía no están claros. En medio de la pelea, se escucharon al menos 19 disparos y la situación se descontroló por completo.

El caos se desató cuando, en medio de los disparos, un joven cayó muerto al suelo. El servicio de emergencias que llegó al lugar confirmó que la víctima tenía una herida de arma de fuego en el rostro y ya estaba sin vida.

Mientras tanto, la violencia no se detuvo: una turba atacó una vivienda de la zona y la prendió fuego como parte de una venganza entre los bandos enfrentados. Varias dotaciones de bomberos lograron sofocar las llamas y, por fortuna, no hubo heridos por el incendio.

Efectivos de la Policía de Córdoba y cuerpos especiales acudieron rápidamente al lugar. Para dispersar a la multitud, usaron armamento de letalidad reducida, como postas de gas pimienta, y lograron que cesaran las peleas después de varios minutos de tensión.

En la escena, los agentes secuestraron una pistola calibre 22 mm, un cuchillo y varias vainas servidas. Todo fue remitido a la Fiscalía del Distrito 1 Turno 5, a cargo de la Dra. Matia Celeste Blasco, que ahora investiga el hecho como un presunto caso de violencia urbana.

Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados por el crimen. La principal hipótesis apunta a una pelea entre bandos rivales, aunque los motivos del enfrentamiento todavía no están claros. La investigación avanza con los primeros testimonios y peritajes forenses.