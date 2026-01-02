Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 ENE 2026 | 29º
X
Regionales

Conmoción en Villa María: encuentran sin vida a una mujer y analizan un posible femicidio

La Justicia trabaja para determinar las causas de la muerte y las circunstancias del hecho.

Hoy 08:22

Una mujer fue encontrada sin vida este jueves por la mañana en un camino rural de Villa María, en la provincia de Córdoba

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y es investigado por la Justicia como un posible homicidio, sin descartar que se trate del primer femicidio registrado en la provincia de Córdoba en 2026.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 9:30 horas, entre pastizales de un camino de tierra situado al este de la Sociedad Rural, ubicado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), por personas que transitaban por el lugar y dieron aviso inmediato a la Policía. Al arribar al sitio, los efectivos constataron que la mujer presentaba signos de violencia, según indicaron fuentes judiciales.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Turno, encabezada por la fiscal Silvia Maldonado, quien ordenó el trabajo de Policía Científica y de la División Investigaciones de la Departamental San Martín, además del resguardo del lugar para la realización de peritajes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras avanzan las tareas investigativas para determinar cómo murió la mujer y si existió participación de terceros. 

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sorprendieron a un ladrón cuando robaba un chancho y fue demorado
  2. 2. El tiempo para este viernes 2 de enero: en Santiago del Estero: anticipan una jornada muy calurosa con riesgo de tormentas fuertes
  3. 3. Central Córdoba arranca la pretemporada y pone en marcha la era Pusineri
  4. 4. Impactante choque en Ruta 38: un auto fue atravesado por el guardarrail
  5. 5. Boca empieza la pretemporada con la confirmación de Ubeda y sin refuerzos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT