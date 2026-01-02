Conmoción en Villa María: encuentran sin vida a una mujer y analizan un posible femicidio

La Justicia trabaja para determinar las causas de la muerte y las circunstancias del hecho.

Una mujer fue encontrada sin vida este jueves por la mañana en un camino rural de Villa María, en la provincia de Córdoba.

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y es investigado por la Justicia como un posible homicidio, sin descartar que se trate del primer femicidio registrado en la provincia de Córdoba en 2026.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 9:30 horas, entre pastizales de un camino de tierra situado al este de la Sociedad Rural, ubicado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), por personas que transitaban por el lugar y dieron aviso inmediato a la Policía. Al arribar al sitio, los efectivos constataron que la mujer presentaba signos de violencia, según indicaron fuentes judiciales.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Turno, encabezada por la fiscal Silvia Maldonado, quien ordenó el trabajo de Policía Científica y de la División Investigaciones de la Departamental San Martín, además del resguardo del lugar para la realización de peritajes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras avanzan las tareas investigativas para determinar cómo murió la mujer y si existió participación de terceros.