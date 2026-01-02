River viaja a San Martín de los Andes para continuar con la pretemporada y acelera por su tercer refuerzo

Un defensor pretendido por Marcelo Gallardo ya le dio el sí y está a un paso de sumarse al plantel, que desde el sábado continuará la pretemporada en la Patagonia.

Hoy 09:26

River Plate está muy cerca de cerrar a su tercer refuerzo del mercado de pases. Luego de asegurar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, la dirigencia avanzó fuerte por el lateral izquierdo Matías Viña, quien ya le manifestó a Marcelo Gallardo su deseo de sumarse al plantel.

El Muñeco había pedido de manera prioritaria un lateral izquierdo y, tras varias gestiones sin éxito, apuntó directamente al defensor uruguayo de Flamengo. Viña viene de un año complicado por una grave lesión de rodilla, pero busca recuperar continuidad para llegar en plenitud al Mundial 2026.

En las últimas horas, Gallardo se comunicó personalmente con el futbolista para expresarle su interés. La respuesta fue inmediata: Viña aseguró que quiere jugar en River. A partir de ese contacto, el club elevó una oferta formal por un préstamo por un año con opción de compra.

Desde Flamengo no pondrían obstáculos para concretar la salida en esas condiciones. Solo resta definir el monto de la opción, aunque en Núñez confían en cerrar la operación en breve. La intención es que Viña se incorpore cuanto antes a la pretemporada en la Patagonia.

Matías Viña

El uruguayo llegó al Mengão en enero de 2024 a cambio de 8 millones de euros. En su primera temporada disputó 22 partidos, pero en el último año apenas sumó 10 presencias, solo 3 como titular, con 342 minutos, condicionado por la lesión que lo marginó gran parte del primer semestre.

San Martín de los Andes se viste de rojo y blanco

Mientras tanto, el plantel ultima detalles para viajar este viernes a San Martín de los Andes, que ya palpita la llegada del equipo con un operativo de seguridad especial y un banderazo histórico.

El arribo será por la noche y se montará un importante despliegue con fuerzas federales, provinciales y municipales para custodiar el trayecto desde el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) hasta el Chapelco Golf, donde se alojará el plantel. En paralelo, la Filial del Sur organizará un “pasillo rojo y blanco” de casi 10 kilómetros sobre la Ruta 40.

El operativo incluirá cortes totales solo durante el paso del micro, vallados en zonas clave y controles estrictos para evitar incidentes.

Será la cuarta vez que River elige San Martín de los Andes para su pretemporada (2020, 2022 y 2025), aunque esta vez la estadía será más corta: el equipo permanecerá hasta el sábado 10 de enero. El cuerpo técnico planificó un trabajo físico intenso, con actividades como trekking y mountain bike, apuntando a fortalecer la unión del grupo.

Lo que viene para River

Tras la pretemporada, River viajará a Uruguay para disputar dos amistosos: ante Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero y frente a Peñarol el sábado 17 de enero.

El debut oficial en la temporada será el domingo 25 de enero, cuando visite a Barracas Central.