Nuevo aumento en biocombustibles: qué cambia en el precio de la nafta y el gasoil

El Gobierno autorizó un incremento del 1,3% en los componentes bio que se mezclan con los combustibles líquidos, un factor que incide en los valores finales.

Hoy 09:32

El Gobierno fijó un aumento de 1,3% en los precios para los biocombustibles, que se mezclan de manera obligatoria con los combustibles fósiles, desde enero. Los nuevos costos impactarán en los valores de la nafta y el gasoil.

La medida fue oficializada este viernes en las resoluciones 611 y 612 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial.

La suba para bioetanol de caña de azúcar y de maíz, que se mezclan con las naftas, es de 1,3%. Para el biodiesel, utilizado en combinación con el gasoil, el incremento también es de 1,3%.

Por su parte, el Gobierno también volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Así, el litro de nafta súper subió $17,29 sobre los valores vigentes y el gasoil $14,39 por la aplicación parcial del alza en el impuesto a los combustibles líquidos. A la vez, el ajuste del impuesto sobre Dióxido de Carbono generará un incremento de $1,059 por litro en la nafta y de $1,640 por litro en el gasoil.

El precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $976,45 por litro, mientras el de maíz se estableció en $894,94 por litro. Estos valores representan un alza del 1,3%.

En el caso del biodiesel, destinado a su mezcla obligatoria con el gasoil, pasó de $1.775.230 a $1.797.881 por tonelada, una suba de 1,3% desde el valor anterior.

Los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio del 12% en la nafta y el gasoil, por lo que encarece el costo de producción de los combustibles e impacta en los valores de los surtidores.

Según la ley 27.640, el biodiesel producido a base de aceite de soja se corta en un 7,5% por cada litro de gasoil y el bioetanol la mezcla obligatoria que tienen que hacer las refinerías es de 12%, que se divide en 6,5% para el elaborado a base de caña y 6,5% para el producido a base de maíz.

El incremento en el costo de los biocombustibles puede traducirse en un nuevo aumento en el precio final de la nafta y el gasoil en los surtidores en enero.