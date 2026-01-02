Buscan a los dueños de una perra encontrada en muy mal estado

El animal fue hallado extremadamente flaco y con garrapatas. Piden colaboración para dar con sus dueños o encontrar ayuda urgente.

Hoy 09:43

Vecinos encontraron a una perra en muy mal estado de salud y comenzaron una búsqueda para dar con sus dueños o con personas que puedan brindar asistencia. El animal se encuentra muy flaco, presenta garrapatas y signos evidentes de abandono.

Por el estado en el que fue hallada, no se descarta que no tenga dueños o que haya sido abandonada. De todos modos, se solicita la colaboración de la comunidad para identificar a su familia o para que alguna organización o persona solidaria pueda ayudarla.

Quienes tengan información o puedan colaborar, comunicarse con Adriana Albornoz al 3854 11-0111. Cualquier dato puede ser de gran ayuda para mejorar la situación de la perra.